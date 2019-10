Donna rapinata alla fermata Gtt: malviventi le puntano un coltello al fianco [VIDEO]

Notte piuttosto movimentata in via Guido Reni. Erano circa le 21:20 quando, alla fermata Gtt, due soggetti a bordo di una Fiat Punto si sono avvicinati a una donna di 47 anni e, dopo averle puntato un coltello al fianco, le hanno sottratto una borsa.

I malviventi si sono allontanati in direzione via Mazzarello. Immediate le ricerca eseguite da un'autoradio, attivate su segnalazione del 112 e con la collaborazione di un carabiniere della Stazione Mirafiori, intervenuto libero dal servizio in soccorso della vittima. Le ricerche hanno permesso di rintracciare e bloccare l'auto dei due rapinatori in via Vandalino 57: a bordo della Punto è stato identificato il conducente, un italiano di 33 anni, mentre al momento del controllo il complice è scappato, prima di essere fermato dopo un inseguimento a piedi durato più di 20 minuti.