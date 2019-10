Dall'1 al 3 novembre Radicali italiani a Torino per il Congresso nazionale

Stato di Diritto, Stato di Diritti, questo il titolo del XVIII Congresso di Radicali italiani che si svolgerà a Torino da venerdì 1 a 3 novembre, presso il Centro Congressi Pacific Hotel Fortino (Strada del Fortino 36).



La giornata dell'1 si aprirà alle ore 15 con una tavola rotonda sullo Stato di diritto con la leader radicale Emma Bonino, il direttore della Stampa Maurizio Molinari, il costituzionalista Fabrizio Cassella, il presidente dell'Unione delle Camere Penali Gian Domenico Caiazza (quest'ultimo in attesa di conferma) e Silvja Manzi.



I lavori congressuali si apriranno alle ore 16.30 con le relazioni della Segretaria Silvja Manzi e della Tesoriera Antonella Soldo.



Numerosi gli ospiti che interverranno nel corso delle tre giornate congressuali, tra gli altri: Carlo Calenda, eurodeputato, Elena Cattaneo, scienziata e senatrice a vita, Pier Virgilio Dastoli, presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo, Raffaele Della Valle, avvocato (tbc), Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, Emanuele Felice, economista politico, Pietro Garibaldi, economista del lavoro, Riccardo Gatti, direttore di Open Arms Italia, Elena Loewenthal, scrittrice, Luigi Pagano, già vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Pier Giuseppe Pelicci, direttore della ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia, Farian Sabahi, studiosa Medio Oriente, Bruno Segre, avvocato, giornalista, partigiano, Antonio Stango, presidente Federazione Italiana Diritti Umani.

Porterà i saluti della Regione Piemonte l'assessore ai diritti civili Roberto Rosso.



Ricco anche il programma del Congresso Off. Verrà proposta la storica mostra fotografica per il ventennale dell’approvazione del divorzio in Italia, visitabile nei tre giorni congressuali. Poi, venerdì 1, dalle ore 21, il Radical Tour: una visita guidata percorrerà le vie del centro di Torino alla scoperta dei luoghi e degli avvenimenti radicali storici. Infine, 2, alle ore 20, è prevista la proiezione del docufilm Le parole di Ventotene. Ernesto Rossi: il progetto di Europa unita, introdotto da uno dei registi, Marco Cavallarin, e dalla storica Antonella Braga.