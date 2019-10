La mensa scolastica di Pinerolo... è verde

«Le motivazioni espresse nella targa riassumono bene gli intenti perseguiti in questi tre anni di lavoro per migliorare la qualità del servizio di refezione scolastica» con queste parole l’assessore all’Istruzione Antonella Clapier accoglie la menzione di merito ottenuta al XIII Premio Compraverde.

L’assessore è andata a ritirare la targa al forum che si è tenuto il 17 e il 18 ottobre a Roma, nel palazzo Wegil di Trastevere.

Pinerolo è stata premiata nella sezione “Mensa verde”, assieme a Piacenza, Sant’Anna Arresi (Sardegna) e Inps. Per questa sezione veniva valutata l’adozione dei criteri ambientali minimi (Cam), che servono per valutare il miglior servizio sotto il profilo ambientale. Gli esperti che hanno vagliato le candidature in questi 4 mesi hanno premiato chi ha promosso pasti multiculturali, ha usato apparecchi da cucina a basso consumo energetico e ha una logistica a basso impatto ambientale, ma anche chi ha messo in campo politiche di riduzione dei rifiuti, programmi di educazione alimentare, azioni di sensibilizzazione e si è impegnato per il recupero di prodotti in scadenza e la valorizzazione della filiera corta.