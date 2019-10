Regione, Carosso sulla mobilità macro-regionale: "Collaborazione proficua con Liguria e Lombardia"

Oggi l'assessore regionale alla Montagna, Fabio Carosso, ha preso parte a Genova al convegno internazionale "Macro-regional Mobility, national system and EU network".

"Regione Piemonte – ha dichiarato Carosso - collabora ormai da anni nell'ambito di una 'Cabina di regia per la Logistica del Nord Ovest' con Regione Liguria e Regione Lombardia per la realizzazione di progetti comuni e la pianificazione omogenea delle infrastrutture per lo sviluppo della macroarea del Nord Ovest con particolare attenzione all’ambito logistico e del trasporto sostenibile delle merci e che possa favorire gli attori economici ad evolvere nel rispetto dell’ambiente e dei territori. Il ruolo delle tre Regioni nell’area, che ha numeri e caratteristiche per essere una delle più aree logistiche più competitive d’Europa, è chiaramente complementare".