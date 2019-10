Trasporti, Frediani (M5S): “Ancora ritardi per SFM5, servizi utili ai cittadini penalizzati nel nome del TAV”

Francesca Frediani, capogruppo M5S Piemonte, fa notare che ci saranno "tempi lunghi per la realizzazione della SFM5. L’accordo di programma sottoscritto nel 2014 prevedeva la realizzazione e la messa in esercizio della linea entro il 2018-2020 ma ad oggi i tempi si sono ulteriormente allungati, sino al 2024, salvo ulteriori ostacoli".

"Lo ha confermato oggi l’assessore Tronzano in risposta alla mia interrogazione sul tema. A causa della previsione di passaggio del percorso della NTLT (la Torino Lione) all'interno dello scalo di Orbassano, i fondi ed il progetto sono stati modificati. Lo avevamo denunciato già due anni fa con tanto di querele e tribunali ma lo “slittamento in avanti nel tempo” della linea SFM5 e della stazione San Luigi, la loro “associazione” al progetto di realizzazione del TAV e le conseguenti “lievitazioni dei costi (...) sono fatti veri”. Parole del giudice per le indagini preliminari".

"I promotori della TAV (da Foietta e Chiamparino fino ai nuovi amministratori di centrodestra) sostenevano infatti che la sfm5 sarebbe stata pronta e usufruibile per il 2021/2022. Non ci resta che attendere e sperare che l’avvio dei lavori non slitti ancora: RFI prevede di avviare la gara di appalto per le due fermate di Grugliasco e San Paolo nella primavera del 2021".



"Rimaniamo in attesa anche del confronto fra le diverse parti per trovare una soluzione alle criticità emerse riguardo la fermata della SFM5 e l’ospedale San Luigi", ha concluso Frediani.