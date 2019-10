Competence center Piemonte: arriva il primo bando per le pmi e le start up. Pisino: "Dobbiamo muoverci alla velocità della luce"

Primi passi per CIM 4.0, il Competence center Piemonte dedicato all'industria 4.0 e a tutte le sue implicazioni per le attività manifatturiere del territorio. E primi passi significa soprattutto primo bando, con una disponibilità di un milione di euro, dedicato in particolare a piccole e medie imprese, oppure a start up innovative.

Gli aspiranti partecipanti avranno due mesi di tempo per presentare le domande e poter così partecipare al primo bando. Il CIM 4.0 - costituito da Politecnico e Università di Torino insieme a 23 partner industriali - è tra i primi competence center italiani a pubblicare un bando dedicato a micro, piccole e medie imprese italiane e start-up innovative su progetti per l’Industria 4.0 ad alta maturazione tecnologica.

“La funzione dei Competence Center - spiega il Ceo di CIM 4.0, Enrico Pisino – deve essere quella di orientare e supportare strategicamente le Imprese nell’implementazione delle tecnologie per l’Industria 4.0 e tutto questo deve essere fatto tempestivamente, alla “velocità della luce”. In particolare il nostro Competence, riferimento Nazionale nell’ambito dell’additive manufacturing e delle tecnologie per la digital factory, con la pubblicazione di questo primo bando vuole dare un concreto supporto alle micro, piccole e medie aziende e alle start-up innovative".

"L’obiettivo è selezionare progetti ad alta maturazione tecnologica affinché i relativi risultati siano il prima possibile, testati, applicati e trasferiti al mercato generando un valore competitivo immediato”.