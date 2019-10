Carmagnola si prepara per la Festa di San Martino

Domenica 10 novembre avrà luogo a Carmagnola la seconda edizione della Festa di S. Martino, un appuntamento molto diffuso in tanti Comuni italiani, perché particolarmente legato alle più antiche tradizioni rurali del nostro Paese.

Presso le comunità contadine della Pianura Padana l’estate di S. Martino segnava la scadenza annuale dei contratti agrari, coincidendo talvolta con i traslochi. Col mutare della società, la Festa di S. Martino ha necessariamente assunto una valenza differente, fino a divenire il pretesto e l’occasione per ripensare ad alcune di quelle tradizioni destinate a scomparire oltre che nella pratica, pure nei ricordi.

L’Assessore alla Cultura Alessandro Cammarata, illustrando le ragioni che hanno motivato la scelta di un evento culturale dedicato a questa particolare ricorrenza, spiega: “La cultura di ogni società è un patrimonio in continua evoluzione, in cui gli usi, i costumi e le pratiche del presente altro non sono che il risultato di valori, attività ed azioni del passato. Salvaguardare le tradizioni e trasmetterle alle generazioni più giovani, perciò, può servire a comprendere e a valorizzare l’identità di una comunità, guardando al futuro con una maggior consapevolezza e, soprattutto, con una riflessione sulle origini più matura”.

Per celebrare questa festa antica, l’Assessorato alla Cultura propone a Carmagnola, nella domenica del 10 novembre, una giornata da trascorrere per la vie e le piazze della città, animate dalle librerie e dalle case editrici partecipanti alla mostra mercato del libro Portici da Leggere, dai venditori e collezionisti del Mercantico – Mostra Mercato dell’Antiquariato, e dai fotografi che concorreranno all’estemporanea di fotografia San Martino Photolife, organizzata dal Circolo Fotografico La Fonte, per immortalare i momenti più significativi di questa festosa domenica autunnale.

All’interno di Casa Cavassa il Gruppo Informale Donne in Città inviterà a riflettere sull’importanza del riuso proponendo la Quinta Festa del Baratto e della creatività d’Autunno, una divertente opportunità per scambiarsi vicendevolmente tanti oggetti usati e farli tornare nuovamente utili.

Nelle ore pomeridiane l’atmosfera sarà anche allietata da performance musicali e teatrali, che si proporranno al pubblico in spazi aperti del centro storico: in piazza Sant’Agostino e Garavella i cantanti della compagnia Gli Amici di Fritz si esibiranno accompagnati al pianoforte in arie d’opera e “songs” tratte da famosi musical, mentre in piazza Verdi i giovani musicisti dell’Associazione culturale SAXMANIA saranno impegnati nell’esecuzione di un vivace repertorio di brani pop leggendari. In piazza Manzoni sarà possibile ballare con La Ghironda, sulle Note Occitane del Duo Quattromini e Giordano.

Una parentesi letteraria e poetica sarà invece rappresentata dalla Leggenda di S.Martino, raccontata dagli attori del Gruppo Teatro Carmagnola presso il Cortile Osella di Via Valobra.

Domenica 10 novembre sarà anche l’occasione per lasciarsi tentare dagli Assaggi d’Autunno, i prodotti di stagione e del sottobosco abbinati a pregiati e squisiti vini in degustazione, proposti in tante eccellenti specialità dell’enogastronomia locale appositamente selezionate dai ristoranti e dai bar cittadini.