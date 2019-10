Torino City Lab compie un anno: i risultati ottenuti dall'iniziativa promossa dal Comune

Compie un anno Torino City Lab (TCL), l’iniziativa promossa dal Comune di Torino e sostenuta da un ampio partenariato locale multi-attore volta a supportare le imprese in attività di co-sviluppo e testing di soluzioni innovative di frontiera in condizioni reali sul territorio cittadino in risposta a sfide urbane. Oggi l’Open Incet ha ospitato l’incontro per approfondire i risultati e gli obiettivi futuri.

Nel corso della mattina la Città ha presentato la nuova categoria di partner - “Venture Capital/Acceleratori” - con l’obiettivo di creare canali di accesso al credito per le imprese sperimentatrici. L’evento di Torino City Lab è stato inoltre la cornice per il lancio di due call promosse dall’ European Space Agency (ESA) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni e servizi innovativi di applicazioni e servizi spaziali nel contesto del 5G rivolta ad aziende che vogliano sperimentare sul tema del Cultural Heritage o nell’ambito del Law enforcement and emergency response.

A seguire tutti i partner coinvolti e le aziende proponenti hanno consolidato le basi delle loro forme di collaborazione, discutendo del futuro dell’iniziativa e della visione strategica 2020, individuando i temi di sviluppo e le modalità per rendere l’iniziativa un brand dell’ecosistema torinese dell’innovazione su scala nazionale e internazionale. e nel contempo una piattaforma territoriale, esaminando delle nuove sfide su cui puntare nel prossimo futuro come il 5G, l’intelligenza artificiale e robotica e degli ambiti tecnologici/i servizi da implementare tra cui i servizi urbani collaborativi, la mobilità autonoma e connessa e l’aerospazio.

“A un anno dal lancio del progetto Torino City Lab possiamo sicuramente dire che cresciamo come ecosistema insieme alle realtà del territorio, al know-how della nostra città, da sempre forte e ricco di esperienza in settori altamente innovativi. – Ha sottolineato l’Assessore all’Innovazione Marco Pironti. L'evento "Torino City Lab: un anno dopo" vuole essere un momento di restituzione e confronto con i partner nonché un momento di lancio delle nuove opportunità, tra cui l'annuncio della nuova categoria di partner di Torino City Lab, i Venture Capital, probabilmente l'ultimo tassello mancante al sistema di partnership di Torino City Lab.

Oggi è stata inoltre lanciata una call for testing sul 5G promossa dalla European Space Agency, un progetto in cui crediamo molto, anche per mettere in evidenza l’industria aerospaziale, fiore all’occhiello della nostra città. Torino si riconferma territorio ideale per lo sviluppo, il testing e la creazione di nuovi servizi che sfruttano le tecnologie dello spazio per portare ricadute positive ai cittadini ed agli operatori in settori quali sicurezza, patrimonio artistico e mobilità."

TCL si basa su una piattaforma online di candidatura “libera” sempre aperta (in italiano e in inglese) sul sito www.torinocitylab.it in cui le imprese possono sottoporre i loro progetti, che vengono poi valutati da una commissione tecnica costituita da referenti dell’innovazione interni al Comune e da rappresentanti dei partner.