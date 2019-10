Archivio di Stato di Torino: visita serale 8 novembre in collaborazione con Distretto Rotary 2031

con la collaborazione del Distretto Rotary 2031 , la sede delle Sezioni Riunite (via Piave 21) aprirà le porte ai cittadini ed ai Rotariani per una visita guidata dalle 18.30 alle 22.30 .

Il percorso di visita rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’eccezionale patrimonio cartografico, documentario, librario e nelle testimonianze del passato che l’Archivio di Stato custodisce. La visita includerà la sala lettura, le sale dei depositi ed i locali in cui, un tempo, erano sistemate le infermerie. Si visiterà la sala della cartografia storica: carte topografiche, mappe, disegni, documenti catastali, con migliaia di immagini consultabili anche on line che raffigurano il territorio piemontese. Tale documentazione rappresenta solo una parte dell’enorme patrimonio documentario conservato: 82 km per quattordici secoli di storia non solo del Piemonte, ma di tutti quei soggetti con cui il contado, poi ducato di Savoia, poi Regno di Sardegna e infine d’Italia ha intessuto relazioni.