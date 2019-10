Cavallerizza Reale, sopralluogo di Appendino: lunedì confronto in maggioranza sul masterplan di recupero (VIDEO)

Nuovo sopralluogo questa mattina della sindaca Chiara Appendino, del Prefetto Claudio Palomba, dell'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria e della Sovrintendente Luisa Papotti alla Cavallerizza Reale, dove lunedì mattina un incendio ha distrutto l'area delle Pagliere. "Siamo stati lì - ha confermato la prima cittadina, a margine della presentazione di CioccolaTò - per capire meglio le varie aree e vedere lo stato di alcune situazioni". Lunedì alle 14.30 è previsto un tavolo in Prefettura, dove siederanno anche gli occupanti: l'obiettivo è mettere in sicurezza l'area, con la Città disposta ad accelerare eseguendo in tempi brevi i lavori necessari.

Sempre lunedì è previsto un confronto tra Appendino e la sua maggioranza, previsto già da tempo, sul masterplan per il recupero del complesso Patrimonio dell'Unesco. Il documento avrebbe dovuto essere completato entro il 31 ottobre. "Sul masterplan - ha spiegato la prima cittadina - stiamo lavorando rispetto alle tempistiche che ci eravamo dati. È chiaro poi che, essendoci stato l'incendio ed un tavolo di confronto con più soggetti, il tema dovrà essere affrontato nel percorso che si sta costruendo".

"È evidente che vogliamo anticipare una serie di azioni, che non pensavamo di far partire da subito, come ad esempio il regolamento sui beni comuni che comunque attende una approvazione del consiglio", ha concluso Appendino.