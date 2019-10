Rai a Torino: il Consiglio comunale incontra i parlamentari piemontesi

Lunedì 28 ottobre, alle ore 10, nella Sala dell'Orologio di Palazzo Civico si svolgerà un incontro tra i parlamentari piemontesi ed il Consiglio comunale sul tema del Piano industriale RAI, anche in relazione alla dismissione del palazzo di via Cernaia 33. Al momento hanno confermato la loro presenza i parlamentari Alberto Airola, Luca Carabetta, Davide Gariglio, Elena Maccanti e Mauro Maria Marino. Altre adesioni sono attese nelle prossime ore.

L'invito a deputati e senatori era stato formulato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio comunale (Francesco Sicari presidente, Enzo Lavolta e Viviana Ferrero vicepresidenti) a seguito dell'approvazione da parte della Sala Rossa, il 14 ottobre scorso, di un ordine del giorno che ha espresso forte preoccupazione per le probabili ricadute negative sul territorio torinese.

Nello stesso documento, il Consiglio comunale ha chiesto un impegno a livello governativo affinché il patrimonio immobiliare RAI non venga usato per sopperire a spese correnti, e gli utili derivanti dalla vendita del palazzo di via Cernaia siano reinvestiti sul territorio torinese, anche al fine di mantenere invariati i livelli occupazionali attualmente garantiti.