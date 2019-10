Alla scoperta delle coste italiane con Zizoo in barca a vela

Una vacanza in barca a vela può rappresentare un'esperienza unica e indimenticabile. Quante volte avete pensato di trascorrere una vacanza insieme ai vostri familiari o ai vostri amici in un luogo speciale, magari andando a visitare le coste più belle del Mediterraneo?

La vacanza in barca a vela può essere la risposta ai vostri desideri. Stiamo parlando di un'esperienza adatta a tutti e non bisogna per forza essere dei lupi di mare. Una vacanza in barca a vela può rivelarsi divertente ed emozionante. L'Italia ha una miriade di coste tutte da scoprire e un mare che consente una navigazione tranquilla e sicura. Le bellezze da visitare sono innumerevoli e l'esperienza in mare può essere coinvolgente e al tempo stesso rilassante, soprattutto per chi ama la natura e desidera fare un viaggio diverso dal solito seppur con caratteristiche molto particolari.

Prima di affrontare un'esperienza del genere è giusto sapere che dovrete rinunciare ad alcune comodità, perchè gli spazi a disposizione su una barca non consentono di muoversi come se foste in una casa al mare. Inoltre è importante scegliere i compagni di viaggio in quanto gli ambienti richiedono grande complicità.

Ma non spaventatevi, una vacanza in barca a vela offre anche numerosi vantaggi, come quello di poter raggiungere più mete turistiche in poco tempo, assaporando il contatto diretto con la natura e i suoi elementi. Inoltre essere a bordo di una barca a vela vi consente di trascorrere parecchio tempo in relax e di dimenticare l'assordante rumore della città con il suo traffico.

Qui potrete imparare ad avere rispetto per il mare e per i suoi improvvisi cambiamenti e a seconda del vento e del meteo potrete andare alla scoperta di spiagge incontaminate e affascinanti. Esistono molti operatori turistici in rete che offrono questo modo di concepire la vacanza però uno in particolar modo riesce a soddisfare questa esigenza, stiamo parlando di Zizoo la piattaforma per il noleggio di imbarcazioni numero uno al mondo. Anche se non siete in possesso di una patente nautica o non avete abbastanza esperienza di vita in mare, non vi preoccupate, sarete guidati nella scelta dell'imabrcazione più adatta alle vostre esigenze. Infatti, potrete optare per un noleggio con skipper a bordo, in modo da essere più liberi di godervi la vostra vacanza all'insegna del relax.

Questo e molto altro ancora con Zizoo. Tra le mete consigliate le Isole Eolie sono uniche nel loro genere e ognuna col proprio habitat caratteristico. Avrete solo l'imbarazzo della scelta tra Vulcano, Stromboli, Salina, Lipari, Panarea, Alicudi e Filicudi, rifugi paradisiaci di indescrivibile bellezza dove trascorrere delle giornate indimenticabili. Per non parlare poi della Sardegna che da nord a sud offre ai visitatori non solo scenari fantastici dove la natura si colloca al primo posto, ma anche storia e tradizione.