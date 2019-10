Anche a Torino la manifestazione per l'uguaglianza genitoriale

L'Associazione MdM Movimento per l'Uguaglianza Genitoriale ha organizzato su tutto il territorio nazionale una manifestazione che svolgerà domenica 27 ottobre. "Scopo della manifestazione, - spiegano gli organizzatori - che prevede al suo interno la realizzazione di un Flash Mob a tema, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della bigenitorialità e della cogenitorialità, ponendo il focus sulla condizione discriminatoria sia dei figli coinvolti in separazioni genitoriali, sia di quei genitori non collocatari che si vedono ridurre, se non azzerare, i tempi di frequentazione con i figli".

"Una situazione drammatica -continuano- nel nostro paese, che conta circa 100.000 nuove separazioni all’anno".

A Torino la manifestazione è prevista da piazza Castello alle 14, per poi snodarsi lungo via Roma e concludersi in piazza San Carlo alle ore 18.30