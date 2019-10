Segreteria Metropolitana PD, Straniero subentra ad Avetta

Alberto Avetta lascia la Segreteria Metropolitana del PD. Al suo posto il Segretario Mimmo Carretta ha nominato Giovanni Straniero, Consigliere Coordinatore della Circoscrizione 1.

"Ringrazio Alberto Avetta- dice Mimmo Carretta- per il lavoro svolto con impegno e passione in questi anni in Segreteria, e gli faccio gli auguri per il suo nuovo ruolo di Consigliere Regionale".

A Straniero sono state assegnate le deleghe in capo all’ex Presidente Anci Piemonte, cioè Riforme, Regionalismo, Autonomie, alle quali si aggiunge la delega al Commercio.

"Ringrazio il Segretario Carretta e Avetta- commenta il neo-eletto - e mi metto a disposizione del Partito e di tutta la Segreteria per lavorare assieme al percorso che ci porterà alle elezioni di Torino 2021"

.