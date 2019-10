No Tav, Montaruli-Marrone: "Il Pd dovrebbe garantire l'opera, stando al governo con il M5S?"

“L’Unione Montana della Bassa Valsusa, quando era presieduta dall’allora Sindaco PD di Susa Sandro Plano, ha finanziato ai No Tav l’acquisto delle lame circolari", denunciano Augusta Montaruli, parlamentare torinese di Fratelli d’Italia, e Maurizio Marrone, capogruppo FdI in Regione Piemonte.

I due esponenti politici attaccano: "Queste sarebbero state usate per tagliare le reti del cantiere dell’Alta Velocità durante gli assalti violenti? Seguendo le segnalazioni di nostri amministratori comunali della valle ci viene più di un dubbio, poiché il progetto finanziato con 9.500 euro dall’Unione Montana per sostenere l’edizione 2018 del Festival Alta Felicità, organizzato ogni anno dai No Tav, presenta la fattura di acquisto di mole abrasive per il taglio del ferro nel rendiconto di spesa, che peraltro è firmato e depositato da Andrea Bonadonna, storico leader del centro sociale antagonista Askatasuna, arrestato questa estate per gli scontri al G7 di Venaria”.

“Ecco il vero volto del PD, che a Roma e con le categorie produttive si proclama Sì Tav, ma che con i suoi sindaci della Valsusa sostiene le frange più violente del movimento No Tav. Uno schiaffo vergognoso alle Forze dell’Ordine e agli operai che subiscono continui assalti nel cantiere con pietre, esplosivi e altre armi improprie. Sarebbero questi ‘democratici’ quelli che al governo insieme ai grillini dovrebbero assicurare garanzie sulla realizzazione dell’Alta Velocità Torino-Lione?".

"Fortunatamente li abbiamo sconfitti alle amministrative di Susa, travolti alle regionali del Piemonte e di tutte le più recenti elezioni, li cacceremo fuori anche dal Governo, così da completare la TAV una volta per tutte senza ambiguità”.