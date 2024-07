Ormai è una maledizione: il fine settimana riporta il maltempo. Torino con l'ombrello tra sabato e domenica

Niente da fare. Dopo un paio di giorni stabili ci attende un weekend all'insegna di piogge e temporali, anche se per lo più a Nord del Po. Lo dicono le previsioni degli esperti di Datameteo. Nonostante ciò, le temperature rimarranno sostanzialmente invariate, preludio ad una breve ondata di caldo che sarà possibile la settimana prossima.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo in prevalenza nuvoloso al mattino su Piemonte occidentale. Più sereno sulle Alpi. Al pomeriggio estensione della nuvolosità anche verso oriente e possibili locali brevi rovesci sulle Alpi settentrionali. Temperature massime in calo a causa della copertura nuvolosa. Valori intorno 26°C. Venti assenti o deboli orientali.

Nel fine settimana cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Piemonte nordoccidentale e valle d'Aosta con primi rovesci sulle Alpi dalla tarda mattinata. Al pomeriggio aumento della nuvolosità verso oriente. Coperto con rovesci e temporali anche di forte intensità su Valle d'Aosta e nord Piemonte. In pianura possibile qualche isolato rovescio. Domenica cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e temporali ancora presenti sui settori settentrionali, ma anche possibili al pomeriggio su pianure in spostamento verso Vercellese e Novarese.

Sabato temperature massime stazionarie o in lieve calo causa precipitazioni, minime in leggero aumento rispetto ad oggi e con valori intorno 20°C. Domenica stazionarie o in lieve calo.