Regione, Biletta (FI): "Presentato odg per sostenere la candidatura di Torino ad ospitare il tribunale unificato dei brevetti"

"Abbiamo presentato un ordine del giorno per impegnare la Giunta regionale ad avviare e sostenere la candidatura di Torino quale città ospitante una delle sedi del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)". Ad annunciarlo la vicecapogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Alessandra Biletta.

"Come è noto infatti - spiega la consigliera azzurra - ad oggi è necessario trovare una sede alternativa del TUB a seguito della Brexit visto che proprio Londra doveva ospitare la sezione dell'organismo specializzata in brevetti chimici e farmaceutici. Dopo lo scippo dell'Ema l'Italia dovrebbe esercitare tutte le pressioni del caso per evitare l'ennesima beffa. Torino avrebbe le carte in regola per potersi candidare".

"Ospita infatti i più importanti studi nazionali di brevetti, è sede di importanti Centri di Ricerca e Innovazione privati (quali TLab, GM, FCA product development e CRF, Innovation Center Intesa) e pubblici (Politecnico di Torino, Università degli Studi, Fondazione Isi). Oltretutto il capoluogo piemontese, essendo stato riconosciuto quale area complessa di crisi, necessita di investimenti che in parte TUB potrebbe portare visto che le proiezioni fatte dall'UE parlano - in via prudenziale - di ricadute per oltre 200milioni di euro".

"E' evidente che sarà una partita difficile e con molti concorrenti che però la politica non può permettersi di non giocare. Il Gruppo di Forza Italia confida che il presidente Alberto Cirio si impegnerà in tal senso, accettando l'ennesima sfida per riportare il Piemonte al centro dell'Italia e dell'Europa".