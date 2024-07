Conto alla rovescia per l'Oktoberfest, ma a Torino si punta a brindare con 200 nuovi posti di lavoro in autunno

Mancano sempre meno settimane in vista della prima edizione dell’Oktoberfest di Torino (in programma al Parco della Pellerina dal 19 ottobre al 3 novembre), ma accanto al divertimento e allo svago, saranno anche settimane in cui si aprono occasioni di lavoro. Sedici giorni di impegno Gli organizzatori, infatti, hanno messo in programma l'assunzione di 200 figure professionali per i 16 giorni di manifestazione con diversi profili professionali: cameriere e camerieri, prendi comande, addetti all'accoglienza, aiuto cucina, controllo, manutenzione e pulizia.

Si prevede che l'evento attirerà circa 200mila persone, con un enorme beer garden coperto, un grande luna park con 90 attrazioni, musica live e piatti tipici bavaresi preparati al momento sarà una versione in miniatura, ma autentica del celebre festival tedesco.

In costume tipico

I candidati selezionati avranno l'opportunità di vivere un'esperienza lavorativa diversa dal solito, a partire dalle divise, che riproducono gli abiti tradizionali bavaresi: i Kellner (camerieri) e le Kellerine (cameriere) sfoggeranno lederhosen e dirndl mente le Bretzeline passeranno tra i tavoli con ceste di brezel, creando un'atmosfera ancora più coinvolgente. I team di cucina saranno, invece, impegnate nella preparazione dei piatti tipici bavaresi come stinco di maiale, schnitzel, gulasch, spätzle e tanto altro.

Candidature entro il 23 agosto

Le candidature per le selezioni del personale devono essere inviate entro il 23 agosto. Per candidarsi, è necessario accedere alla sezione “Lavora con noi” sul sito www.oktoberfest.torino.it o sui social dell’evento. I requisiti includono la maggiore età e, per i candidati extra-comunitari, il possesso del permesso di soggiorno. I candidati idonei saranno successivamente contattati per partecipare ai casting, che si svolgeranno dal 7 al 14 settembre nella sede di Ascom Confcommercio Torino e provincia in via Massena 20.