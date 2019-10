Impresa 2020, a Moncalieri "luci accese" sulle opportunità di risparmio e investimento

E' fissato per giovedì 21 novembre a Moncalieri (nella sala incontri del Ristorante Grinto in corso Trieste 94) l'incontro dal titolo "Impresa 2020: opportunità di risparmio e investimento - 10 idee concrete da mettere in pratica per un anno di svolta e crescita".

Sul tavolo, nuovi progetti e opportunità per investire nella giusta direzione, in alcuni casi risparmiando, in altri aumentando il volume di affari. Ad ascoltare, una platea di imprese che sarà accompagnata durante il dibattito attraverso mondi come energia, finanza e il mondo del web. A condurre il viaggio, professionisti del settore che in veste di relatori racconteranno casi studio documentati, indicazioni preziose per raggiungere il traguardo cercato dalle aziende.

In scaletta gli interventi dell’Energy Efficiency Manager ingegner Andrea Brignone, che racconterà l’efficientamento energetico applicato all’impresa 4.0: smart metering, monitoraggio con sensori, allerte immediate. I casi di successo di eVISO, player energetico leader nel trading con A.I.

Per la Start Up piemontese Greenovation, che sta cambiando i paradigmi della progettazione dell’efficientamento energetico degli edifici privati, interviene l’ingegner Paolo Mottura che presenterà il portale che grazie ad un algoritmo calcola dove intervenire e quanto costa, con la novità del gemello ProntoSisma.

Morenews, media partner dell’evento, sarà presente con Enrico Anghilante, l’editore del gruppo che esplora le nuove frontiere del web e della comunicazione aziendale online. Anghilante, pioniere dell’editoria sul web, presenta le opportunità di investimento offerte dall’editoria web, dall’e-commerce e dalla “lead generation”.



Lo studio Sintesi Professionale di Moncalieri relazionerà su come si crea un’impresa e come gestire le sfide del mercato con un approccio proattivo e dinamico. Sintesi Professionale interviene sulle novità del Credito d’Imposta di R&S per la piccola e media impresa con il dottor Davide Barberis e la tributarista Elisa Candido.

E infine si parlerà di energia da Fonti Rinnovabili, impianti fotovoltaici in autoconsumo, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Il geometra Mauro Bellino Roci illustrerà il progetto SEMM di Iscat per dotare attività ricettive, aree pubbliche e private di Colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche.