Grande successo per il 5° trofeo “Nonni Sciretti”: raccolti euro per la lotta contro il cancro

Una vittoria schiacciante per la beneficienza. Si è conclusa con 500 euro raccolti da devolvere alla lotta contro il cancro, tante risate e splendidi momenti di aggregazione la quinta edizione del trofeo Nonni Sciretti - la domenica della ricerca.



Espositori e artisti hanno fatto da cornice a un torneo amichevole di calcio a 5 che ha visto la partecipazione di amministratori locali, agenti del commissariato di polizia Barriera Milano e volti noti dello spettacolo. Se sul campo sono stati i poliziotti ad avere la meglio, guidati dalla dottoressa Alice Rolando, capitano della squadra, fuori dal terreno di gioco hanno vinto davvero tutti: sono infatti state raccolti 500 euro di offerte, interamente devolute alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.



Ad animare il momento di festa Federvie Piemonte, associazione di iniziative commerciali coordinata da Vito Gioia, in collaborazione con la VI Circoscrizione, la cui Presidente Carlotta Salerno ha dato simbolicamente il cacio d’inizio, e ha visto la partecipazione di alcuni sponsor, tra i quali Autocrocetta ed il Mercatino dell'Usato di via Botticelli, che hanno coperto le spese di realizzazione dell'iniziativa. La campagna informativa che ha preceduto l’evento è stata caratterizzata dai video promozionali di Wlady, noto conduttore di tv locali, e di Rajae Bezzaz, la famosa inviata di Striscia la Notizia, che ha dato grande supporto all’iniziativa.



"Sono molto felice del risultato di quest'anno. Oltre 26mila contatti Facebook, che hanno garantito copertura mediatica all’iniziativa, e un buon risultato in termini di raccolta fondi. Ringrazio di cuore tutto i partecipanti, ai quali rinnovo l’invito per la prossima edizione”. Così Alessandro Sciretti, consigliere della Circoscrizione 6 e nipote delle persone alle quali è intitolato il Trofeo, che dal 2014 promuove l’iniziativa.