Moncalieri | 15 novembre 2025, 14:04

A Moncalieri spettacoli, eventi e manifestazioni "Aspettando il 25 Novembre"

Tutti gli appuntamenti in calendario prima e dopo la Giornata contro la violenza sulle donne

Una delle panchine rosse inaugurate a Moncalieri

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Città di Moncalieri promuove una settimana di appuntamenti culturali, teatrali e di riflessione condivisa, in collaborazione con associazioni, enti e realtà del territorio.

 “Aspettando il 25 novembre” vuole essere un percorso collettivo per sensibilizzare, informare e costruire consapevolezza sui temi della parità di genere, del rispetto e dei diritti. Il momento più significativo, anche dal punto di vista simbolico, sarà sabato 22 novembre in piazza Bengasi, quando verrà inaugurata una panchina rossa contro la violenza sulle donne.

Il programma completo

Mercoledì 19 novembre 
Fonderie Limone 

Ore 11Spettacolo teatrale “Per soli uomini” 
A cura di Associazione Magaria e Centro Antiviolenza ARCI “Centro Donna” Moncalieri 
(Spettacolo riservato alle scuole) 

Ore 21Spettacolo teatrale “I dialoghi della vagina” 

FormaVenerdì 21 novembre 
Piazza Vittorio Emanuele 

Ore 10“Noi non abbiamo paura – Stop alla violenza sulle donne” 
Manifestazione con gli studenti degli Istituti Comprensivi di Moncalieri 
A cura di Associazione Donne Moncalieri 

FormaSabato 22 novembre 

Ore 11Revigliasco
Piantumazione di un albero in memoria di Mahsa Amini 
A cura di Pro Loco Revigliasco, Legambiente Moncalieri e International Help ONLUS 

Ore 15Piazza Bengasi 
Inaugurazione della Panchina Rossa contro la violenza sulle donne 
A cura di Fondazione Dravelli 

Ore 15.30Fonderie Limone 
“Di corpi, di generazione e di diritti” – Lezione di Alessandra Pellegrini De Luca 
(All’interno della rassegna “Voci dal Post”) 

Ore 17Casa Dravelli – Via Praciosa 11, Moncalieri 
“L’amore non alza le mani... ma ti prende per mano” 
Incontro-dibattito sulla lotta alla violenza di genere 
A cura di Fondazione Dravelli e SPI-CGIL Moncalieri 

Ore 21Teatro di Casa Dravelli – Via Praciosa 11, Moncalieri 
Spettacolo teatrale “Qualcosa di Lei” 
A cura di Fondazione Dravelli 

FormaMartedì 25 novembre 
Palazzo Comunale di Moncalieri 

Ore 15Inaugurazione “Scaffale alla pari” 
A cura dell’Ufficio Cultura della Città di Moncalieri 

Biblioteca Civica “A. Arduino” 

Ore 18Proiezione del film documentario “Stray Bodies – Corpi erranti” di Elina Psykou 
Intervento di Tullia Penna, ricercatrice in Filosofia del diritto e docente di Bioetica (Università degli Studi di Torino) 

FormaMercoledì 26 novembre 
Biblioteca Civica “A. Arduino” 

Ore 18Incontro “Solo un sì è un sì: il ruolo del consenso nella prevenzione della violenza di genere” 
Con Anna Mastromarino (Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato) e Isabella Ferretti (Avvocata specializzata in casi di violenza di genere). Un appuntamento promosso all’interno del Festival dei Diritti, a cura della Cellula Coscioni di Torino.

