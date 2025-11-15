 / Eventi

The Final Set Closing Party delle Nitto ATP Finals domani alle Ogr Torino

Sul palco LP Giobbi, una delle dj e producer più acclamate della scena house mondiale, e X&Ivy, collettivo tra le realtà più interessanti del nuovo club sound italiano

Domenica 16 novembre, nella Sala Fucine delle OGR Torino, torna The Final Set Closing Party, il party ufficiale delle Nitto ATP Finals.

Nella serata della finale, le OGR Torino e Movement celebrano per il terzo anno consecutivo il grande evento con un appuntamento che unisce la scena internazionale del tennis all’energia della musica elettronica. The Final Set Closing Party si è affermato come uno dei momenti più attesi della settimana delle Nitto ATP Finals, capace di fondere l’adrenalina del grande tennis con l’energia della musica. Dalle ore 18:00 si potrà assistere alla finalissima del torneo su maxi schermo. 

Durante la serata light dinner e cocktail service. Sul palco si alterneranno LP Giobbi, una delle dj e producer più acclamate della scena house mondiale, e X&Ivy, collettivo tra le realtà più interessanti del nuovo club sound italiano. Un viaggio sonoro tra sport e musica per chiudere in grande stile una settimana che ha acceso i riflettori di tutto il mondo su Torino e sul Piemonte.

comunicato stampa

