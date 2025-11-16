A Torino, l'evento di meditazione con Livio Magnini (Bluvertigo) e Luca Vicini (Subsonica)

Il 22 novembre 2025 all’associazione Il Tempio Natural Movement in Via Giambattista Balbis 15 a Torino si terrà un incontro esperienziale del workshop suono, silenzio, meditazione e movimento.



Il laboratorio condotto da Livio Magnini dei Bluvertigo, Luca “Vicio” Vicini dei Subsonica e dal Maestro Alessandro D’Oria, uno dei maggiori esperti italiani di Taijiquan.



Nato dall’idea del Rev. Ilaria Myoki Valloreia, anima del progetto, che si occupa dell’organizzazione e diffusione dello stesso.



Lo scopo di questo progetto, supportato dall’ 8xmille dell’Unione Buddhista Italiana, è accompagnare i partecipanti verso una profonda conoscenza di sé, con l’obiettivo di raggiungere un benessere generale e acquisire nuovi strumenti per migliorare la qualità della propria vita e la capacità di concentrazione in tutte le attività.



Per info: www.ss-mm.it