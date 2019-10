L'accusa di Monica Canalis (Pd): "Ricca dimentica i bandi nel cassetto, molti eventi sportivi restano senza finanziamento"

“Quest'anno le manifestazioni sportive del territorio avranno molti meno fondi", dichiara la consigliera regionale del PD Monica Canalis dopo la prima commissione odierna in cui è stato audito l'Assessore allo Sport Fabrizio Ricca. "L'Assessore non ha trovato il tempo per fare la programmazione e di conseguenza i bandi annuali, indispensabili per la sopravvivenza di tante iniziative locali, sono rimasti nel cassetto".

"La Giunta Chiamparino sul capitolo per i "Contributi ad Enti ed alle Società per la promozione e la diffusione dell'attività sportiva (LEGGE REGIONALE N.93/95)" aveva stanziato più di 2 milioni di euro, ma con la riduzione di 1 milione di euro inflitta da Ricca ci sarà un drastico ridimensionamento. Molte associazioni facevano affidamento sul sostegno regionale , che veniva erogato in tranches piccole ma spesso indispensabili per animare il territorio con gare e tornei di tutte le discipline e le fasce d'età".

"La negligenza dell'Assessore e l'attenzione riservata esclusivamente ai grandi eventi renderanno lo sport di base un po' più povero”, conclude Canalis.