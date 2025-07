Fdi, convogli bollenti sulla tratta ferroviaria Torino-Milano: "Da Trenitalia ora un cambio di passo"

Ai numerosi disservizi - guasti, ritardi e cancellazioni - degli ultimi mesi, sulla tratta ferroviaria Torino-Milano, si è aggiunto, su molti convogli, il malfunzionamento dell’impianto di raffreddamento che, complici le prime ondata di calore, ha reso le carrozze roventi ed invivibili.

Quest’ultima inefficienza, congiuntamente a quella segnalata dai comitati pendolari, inerente l’utilizzo nelle fasce pendolari di vecchio materiale rotabile al posto dei moderni treni Rock, che ha determinato situazioni di sovraffollamento con alte temperature all’interno dei convogli e condizioni insostenibili, sono state alla base dell’interrogazione urgente del Capogruppo di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, all’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi.

Il Capogruppo di Fdi in seguito alla risposta di Trenitalia, ha affermato quanto segue. “La risposta ricevuta da Trenitalia, è inaccettabile - dichiara Riva Vercellotti -. Ai già numerosi disagi che quotidianamente subiscono i pendolari della Torino-Milano si aggiungono il sovraffollamento e l’assenza di aria condizionata a rendere i convogli invivibili”.

“Non possiamo accettare la risposta di Trenitalia che non è entrata nel merito dei problemi sollevati, ma li ha anzi elusi. La rappresentazione della realtà fatta dall’azienda è di gran lunga differente da quella dei comitati dei pendolari. La principale lamentela sollevata dai pendolari è inerente ai treni circolanti i cosiddetti ‘Media Distanza’, vecchi ed inadeguati sotto tutti i profili. Chi ogni giorno prende il treno per ragioni di studio o di lavoro merita di poter viaggiare in condizioni umane e non su convogli che diventano saune a causa delle elevate temperature”, rimarca il Capogruppo di Fratelli d’Italia.

“Non ci accontentiamo di dichiarazioni di intenti o di vuote promesse, ma pretendiamo un cambio di passo ed azioni concrete che intervengano in modo definitivo su problematiche croniche inconcepibili nell’era della tecnologia e della modernità. Viaggiare in treno deve diventare un’esperienza priva di stress e non, come troppo spesso accade, una terrificante odissea”, conclude Riva Vercellotti.