Business e impatto sociale: Torino spinge sull'etica dell'impresa e la quota in Borsa

"Un mondo conosciuto molto poco, mentre i confini tra profit e no profit sono sempre più labili e le contaminazioni tra imprese saranno sempre più forti". Ecco l'identikit delle imprese che fanno "impatto sociale", ovvero che con la loro azione portano benefici non solo economici, ma anche al territorio di riferimento.

A tracciarlo è Vincenzo Ilotte, presidente della Camera di Commercio di Torino, presentando la nuova rilevazione su quel mondo vario e composito che spazia dalle Onlus vere e proprie alle aziende nate per fare business, ma che nella loro azione "illuminata" tengono conto dell'impatto che hanno sul mondo e cercano di fare attenzione. In mezzo ci sono cooperative sociali, che abbinano per statuto le due facce della battaglia.

I numeri dicono che, solo in Piemonte, le coop sociali sono circa 1000, mentre le imprese sociali sono 112, mentre le associazioni di volontariato sono oltre 3000 e 500 le associazioni di promozione sociale. Difficile, infine, stimare con esattezza chi opera nel mondo del profit ma si impegna a curare la propria "impronta". "Vogliamo essere un territorio sempre più cornice di chi fa impatto sociale - continua Ilotte - e per proseguire su questa strada siamo pronti a collaborare con l'università e con il Centro Cottino per costruire percorso per chi fa impresa e vuole aumentare la propria consapevolezza e imparare a misurare l'impatto sociale".