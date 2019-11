Lady Park, uno spettacolo per aiutare i malati di Parkinson

Domenica 10 novembre alle 16.30 nella Sala Polivalente di Volpiano (via Trieste 1) è in programma il terzo appuntamento di «Volpiano in Musica 2019», con il musical «Lady Park», in collaborazione con l'associazione teatrale «L'Alfa e L'Omega de Joanne Bosco» di Caluso e l'Associazione Parkinsoniani del Canavese.

Lo spettacolo, con la regia di Nicolò Agrò, porta in scena Lady Park «terribile ragno che imbriglia nelle sue tele i malati di Parkinson, allo scopo di privarli della dopamina, la sostanza che regola i movimenti del nostro corpo, lasciandoli privi di forza e volontà»; l'obiettivo è sensibilizzare il pubblico su questa malattia in modo originale. Ingresso libero con offerta a favore dell'Associazione Parkinsoniani del Canavese. Info 347.4539988.

«Proponiamo - spiegano gli organizzatori - due ore di spettacolo avvincente che, oltre al divertimento, offrono uno spaccato interessante su una malattia tuttora incurabile, che la nostra associazione combatte mettendo a disposizione dei malati ben cinque corsi di attività motoria in altrettante palestre dislocate in varie parti del Canavese, nonché attività cognitive ed informative. A Castellamonte, in particolare, viene praticata la ginnastica passiva con l'aiuto di macchinari ad hoc».