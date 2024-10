Sgomberato alloggio Atc occupato abusivamente in via Ghedini

Questa mattina, nel quartiere popolare di Barriera di Milano, circoscrizione 6, si è svolta un’operazione congiunta della Polizia Locale insieme alla Polizia di Stato in via Ghedini 19. L’intervento, realizzato in collaborazione con l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, ha permesso di recuperare un alloggio occupato abusivamente.

Atc è intervenuta con i propri tecnici per dotare l’alloggio di una porta blindata e di sistemi antieffrazione alle finestre, misure che rientrano nelle iniziative dell’Agenzia per garantire la sicurezza e la legalità nei quartieri di edilizia sociale. In Via Ghedini c’è un complesso di 386 unità immobiliari, delle quali 11 risultano ancora occupate abusivamente.

“L’operazione di oggi è un ulteriore passo verso il ripristino della legalità e della sicurezza nel quartiere Barriera di Milano,” ha dichiarato Emilio Bolla, presidente dell’Atc del Piemonte Centrale. “La collaborazione con le forze dell’ordine ci permette di affrontare in modo efficace il fenomeno delle occupazioni abusive, che spesso sono causa di disagio per i residenti e compromettono la sicurezza dell’intera comunità”.

Atc, in collaborazione con le autorità locali, è impegnata nella tutela del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e nel miglioramento della vivibilità per le oltre 56.000 persone che risiedono negli alloggi di edilizia sociali nella Città Metropolitana di Torino.