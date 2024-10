A Torino sciopero dei bus l'8 novembre: nessun mezzo garantito per tutto il giorno

Venerdì 8 novembre: pendolari e studenti segnatevi questa data. Se siete passeggeri, che utilizzano regolarmente i mezzi pubblici per spostarsi a Torino e prima cintura, potreste andare incontro a una giornata complicata.

L'8 novembre ci sarà uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. A proclamarlo in maniera unitaria tutti i sindacati (Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro) per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri.

Nessun rispetto fasce di garanzia

La presenza di tutte le sigle fa pensare che l'adesione sarà molto alta, con tram e bus fermi in deposito. A complicare ulteriormente la situazione per i pendolari il fatto che non verranno "rispettate le fasce di garanzia".