Torino sposa la causa dell'economia circolare. E il mondo dell'impresa stringe un'alleanza con l'arte

La Torino che produce e fa impresa punta sull'economia circolare e chiede aiuto all'arte contemporanea per portare in giro il messaggio nella maniera più efficace. E' questo il motivo per cui, in queste ore (e fino al 7 gennaio) sarà possibile imbattersi - girando per la città - in installazioni decisamente insolite, collocate nei luoghi cittadini più disparati: dai cortili dei palazzi aulici alle sedi di aziende come Smat o Iren.

E' il progetto intitolato "Circular economy & art", che vede all'interno del suo comitato promotore le anime tradizionalmente legate all'impresa come l'Unione Industriale di Torino, ma anche eccellenze del settore della ricerca come il Politecnico o l'Innovation center di Intesa Sanpaolo, fino alle grandi firme dell'arte contemporanea: Fondazione Mertz, Sandretto, PAV, Galleria d'arte moderna e Castello di Rivoli.

L'obiettivo è organizzare per il 2020 un evento internazionale in città, che possa valorizzare al massimo i concetti ormai sempre più attuali (e irrinunciabili) dell'economia circolare, del riuso e della lotta agli sprechi. Un appuntamento che - si spera - potrebbe diventare addirittura una Biennale e che affida proprio agli interpreti dell'arte contemporanea la missione di comunicare alle persone comune i concetti più basilari di sostenibilità, sensibilità e attenzione all'ambiente.



In attesa del prossimo anno, però, proprio in queste ultime settimane dell'anno gli organizzatori hanno voluto regalare un antipasto che ha scelto le opere d'arte dei giorni nostri come "messaggeri". Preview 2019 ha così richiesto l’intervento delle istituzioni museali e di artisti italiani ed internazionali, per la realizzazione di installazioni nelle aree pubbliche di Torino e nelle corti di palazzi aulici. Le installazioni, le performance e i workshop verranno realizzati presso Palazzo Reale, Palazzo Carignano, Palazzo Birago, la sede istituzionale Smat, la sede Amiat Gruppo Iren, la Fondazione Merz e il giardino antistante, il Politecnico di Torino e il grattacielo Intesa Sanpaolo. Partecipano a Preview 2019 il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, GAM Torino, e PAV Parco Arte Vivente. Sono, inoltre, coinvolti Amiat Gruppo Iren, la Camera di commercio di Torino, Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Iren, ITS TAM Biella, il Politecnico di Torino, Smat e l’Unione Industriale di Torino.