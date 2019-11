Fuga di gas a Rivoli, traffico paralizzato in centro città

Tanta paura, ma per fortuna conseguenze negative solo per il traffico, andato in tilt, visto che si era attorno alle 8 di mattina, a Rivoli, dove una fuga di gas su corso Susa ha costretto i Vigili del Fuoco ad intervenire.

Una delle arterie principali della città è stata quindi paralizzata, con il corso che resterà chiuso per alcune ore, con diverse squadre dei pompieri al lavoro insieme ai tecnici del gas e ai vigili urbani. La perdita da una tubazione del metano sotto il manto stradale è stata individuata, ma il lavoro si annuncia lungo, prima di riuscire a rimettere a posto la situazione.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli, ma i pericoli per le persone sono piuttosto limitati, visto che il gas si sta disperdendo nell'aria.