Scuole superiori, ecco le pagelle dei migliori istituti di Torino e provincia. E non sempre vince la metropoli, anzi

Il Galileo Ferraris tra i licei scientifici, il Cavour per il classico, il Curie-Levi di Collegno tra gli istituti specializzati in scienze umane (scuola che sta vivendo settimane travagliate per cause "esterne" all'offerta didattica), lo Juvarra di Venaria Reale per le scienze applicate, il Berti per le scienze umane a indirizzo economico-sociale, il Gioberti tra i licei linguistici, il Levi tra gli istituti tecnico economici, il Gobetti Marchesini Casale Arduino tra gli istituti tecnico tecnologici e il Primo tra il licei artistici.

Tra conferme e qualche sorpasso, ecco i migliori istituti superiori di Torino e dintorni per quanto riguarda la preparazione agli studi universitari o al diploma. La "pagella" è quella di Eduscopio, strumento che la Fondazione Agnelli affina anno dopo anno (dal 2014 in poi) per fornire alle famiglie una bussola nella scelta del cammino da intraprendere dopo l'esame di terza media.

Consigli ben accetti, visto che in questi anni sono stati oltre 1,5 milioni gli utenti unici che hanno visitato il portale, con 6,7 milioni di pagine consultate.