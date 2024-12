Sottodiciotto Film Festival: ecco i vincitori dell'edizione numero 25 della manifestazione

Nella giornata di oggi, domenica 15 dicembre, al 25° Sottodiciotto Film Festival & Campus le proiezioni di tre sezioni competitive ‒ il Premio Generazione futura, il Premio “Gianni Volpi” | Esordi italiani, il Concorso internazionale That’s Animato! for Kids ‒ si concludono con le rispettive proclamazioni e premiazioni dei film vincitori.

Per il premio Generazione futura, la vittoria è andata a "When We Were Sisters" di Lisa Brühlmann. La motivazione cita "la toccante sensibilità con cui affronta il tema della resilienza adolescenziale a fronte dell’egoistica immaturità e dell’incapacità educativa di certi genitori".

Il Premio “Gianni Volpi” | Esordi italiani è stato attribuito invece a "Gloria!" di Margherita Vicario. "Per l'energia, lo slancio, la libertà, la gioia con cui ‒ a suon di musica, invenzioni visive e brillanti idee di casting ‒ reinventa la Storia, il film in costume e i costumi con cui sono abitualmente rappresentate le donne, proponendo un cinema nuovo, originale, vitale, che è quello che cerchiamo in un'opera prima".

Il concorso internazionale That’Animato! for Kids, infine, ha visto svettare "The Ones Who Never See the Moonlight" di Solène Marché, Lou Thoby, Tom Saurel, Evelyne Philippart, Marie Fantini, Amélie Soto. Ad aver colpito i giudici, "Una poetica e delicata favola di amicizia e solidarietà, l’incontro tra due tipi diversi di ‘confinati’ che si riconoscono e aiutano. Lo stile grafico e la fantasia visiva rimandano al Piccolo Principe di Mark Osborne ma calcando su toni maggiormente pittorici ed espressionisti, con rimandi alla plastilina".

Menzione speciale per "Hide Out" di Jing Jia Huang. "Un film delicato e sospeso come un acquerello o un haiku, un’allegoria poetica e al contempo inquietante dell’esistenza umana, talora così simile allo smarrirsi in una selva oscura in cui la speranza è trovare braccia amorevoli disposte a confortarci".