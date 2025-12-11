EY Tech Consulting Academy al Politecnico per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro

Si è conclusa la prima edizione della EY Tech Consulting Academy, un nuovo percorso formativo ideato da Politecnico di Torino e EY, rivolto a 28 laureandi in discipline STEM e della durata di undici settimane, che accompagnerà i giovani talenti nel passaggio dall’università al mondo del lavoro con una prima esperienza nel settore della consulenza.

Il programma di formazione ha integrato lezioni teoriche e applicazioni pratiche, alternando interventi di manager EY e dei docenti del Politecnico di Torino, mostrando come le competenze acquisite durante il corso di laurea possano essere applicate alle sfide di organizzazioni complesse. Al termine del percorso, i partecipanti avranno ora l’opportunità di avviare la propria carriera in EY Technology Consulting, l’area di EY dedicata a supportare le aziende nella loro trasformazione digitale e tecnologica, proprio presso la sede di Torino.

Unire formazione e innovazione

Presentata a giugno, la EY Tech Consulting Academy ha raccolto oltre 350 candidature. Dopo un processo di selezione articolato, sono stati selezionati i 28 frequentanti, che hanno seguito 124 ore di formazione, organizzate in moduli didattici dedicati alle soft e hard skill del settore informatico (come IT Strategy, AI & Data, Cybersecurity, Innovation). Durante la cerimonia finale dell’11 dicembre, presso l’Aula Magna della Scuola Master del Politecnico di Torino, gli studenti hanno presentato i Project Work sviluppati in team, riguardanti alcuni tra gli argomenti più rilevanti per la transizione digitale e la competitività, come l’intelligenza artificiale e la cybersecurity.

EY ha registrato una crescita significativa nell’area di consulenza in ambito tecnologico (Technology Consulting), attestandosi oggi come la più grande practice europea, con oltre 1.600 professionisti in Italia. Per EY, Technology Consulting significa strategie digitali, analisi dei dati, soluzioni cloud e cybersecurity, fino all’integrazione delle principali e più innovative piattaforme aziendali (Tech Strategy, AI & Data, ERP e CRM, Digital Engineering, Cloud, Cybersecurity, Marketing Technologies e piattaforme come SAP, Microsoft, ServiceNow). La nascita della Academy si inserisce in un più ampio rafforzamento della presenza di EY nella città di Torino, già Capitale europea dell’Innovazione.

“Siamo orgogliosi di aver attivato a Torino una iniziativa didattica unica pensata per supportare i giovani talenti sul territorio che abbraccia tutto il Technology Consulting di EY. Il nostro obiettivo è quello di avvicinare i giovani, brillantemente formati dall’ateneo torinese, al mondo del lavoro, rendendoli pronti per l’ingresso nella consulenza, nella sede di Torino”, spiega Luca Grivet Foiaia, EY Technology Consulting Leader Italia.

Il Politecnico di Torino, con circa 1.500 laureati l’anno in discipline STEM e un’offerta formativa di eccellenza in Data Science, Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale e Cybersecurity, è la realtà ideale per un percorso formativo che risponda alle esigenze del mercato e valorizzi le competenze dei giovani.

“Il percorso di formazione intrapreso con EY è stato pensato per fornire ai partecipanti sia competenze teoriche su temi di frontiera quali intelligenza artificiale e sicurezza, che competenze applicative attraverso l’analisi di casi di studio proposti da EY. Il modello didattico intende inoltre riprodurre le dinamiche tipiche del mondo aziendale, per avvicinare quanto più possibile i partecipanti ad un vero training on the job”, commenta il Prof. Massimo Violante, Coordinatore Scientifico del Master

“La Tech Consulting Academy, realizzata in collaborazione con EY, è una delle iniziative che l’Ateneo, attraverso la propria Scuola Master, propone per orientare e preparare alle professioni studenti e studentesse prossimi alla laurea. In questo percorso, l’essere un consulente efficace significa sviluppare competenze che nascono dall’integrazione tra conoscenza tecnica, capacità di lavorare in team e attitudine al problem solving con il cliente: aspetti che qui vengono coltivati in maniera mirata, andando oltre quanto previsto nei tradizionali corsi di laurea”, conclude il Prof. Paolo Neirotti, Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino.