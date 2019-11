L'associazione Amico Libro cambia sede

L’associazione di volontariato culturale Amico Libro ha cambiato la sede delle riunioni incluse nel ciclo “I lettori incontrano lo scrittore”, giunto alla sua quindicesima edizione: non più nella sede della Fondazione Paolo Ferraris (che si è trasferita al Castello di Colcavagno, ma con cui continua la proficua collaborazione), bensì nella sala biblioteca dell’Educatorio della Provvidenza, in corso Trento 13 a Torino, nella splendida cornice del “Fante”.

Il primo evento ospitato nella nuova sede è la presentazione del libro “Il nuovo vestito del procuratore”, edizioni Neos, tramite il dialogo tra l’autore Giorgio Vitari e Silvia Maria Ramasso: appuntamento fissato per mercoledì 13 novembre alle ore 17.45.

IL VESTITO NUOVO DEL PROCURATORE

Torino, 1983. La morte di una giovane donna sembra collegata a un caso di tangenti. Spetterà al sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, illuminando scenari di corruzione, passioni fuori controllo, illeciti intrecci di denaro e di potere.

GIORGIO VITARI

Torinese, nato nel 1948, si è laureato in giurisprudenza dopo gli studi classici al liceo Cavour di Torino. È entrato in magistratura nel 1977 dove per oltre quarant’anni si è sempre impegnato nel ramo penale prima come pretore penale e sostituto procuratore a Torino, e poi procuratore della Repubblica a Ivrea, Vercelli, Asti, infine avvocato generale presso la Procura generale di Torino. In particolare, come sostituto procuratore, dal 1983 al 1985, durante le indagini e successivamente nel dibattimento di primo grado, il cosiddetto “caso Zampini”, che precorse Tangentopoli. Sposato, una figlia, è in pensione dal giugno 2018.

