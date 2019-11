Coldiretti Piemonte: "Investire su agricoltura sociale come nuovo modello di welfare"

Proprio di agricoltura sociale e cibo civile si è parlato durante l’evento La Campagna è Amica, tenutosi nel contesto di “Coldiretti al Castello”, presso il Castello reale di Moncalieri ed aperto dal saluto del presidente di Coldiretti Torino, Fabrizio Galliati. Presente Matteo Castella, presidente UE.Coop Piemonte, ad intervenire Luigi Genesio Icardi, assessore regionale alla Sanità, che si è impegnato a supportare le proposte di Coldiretti per l’agricoltura sociale, Angelo Ferrero, assessore al Bilancio e Attività Produttive del comune di Moncalieri, che ha raccontato l’esperienza del Comune su questa tematica, Tiziana Ciampolini, direttore di S-NODI Caritas, che ha spiegato il progetto innovativo di collaborazione con Coldiretti, in particolare per quanto riguarda la Spesa Sospesa e Fa bene nell’ambito dei mercati di Campagna Amica, Marco Curto, vice presidente di ANCI Piemonte che ha ricordato l’accordo quadro tra Coldiretti e l’Associazione dei Comuni italiani in cui rientra anche l’agricoltura sociale e Francesco Di Iacovo, professore di Economia e Politica Agraria dell’Università di Pisa che, oltre a moderare l’incontro, ha dato una panoramica di come si sia evoluta l’agricoltura sociale in Italia ed in Piemonte e quali sono le nuove opportunità. E’ stata anche l’occasione per ascoltare le testimonianze di alcune imprese che si occupano nel quotidiano di agricoltura sociale: in particolare Lungaserra la Terra dei Muli, Il filo Rosso con Micaela Soldano, responsabile Donne Impresa di Asti e Agricoopecetto. A chiudere la mattinata il racconto dell’esperienza di Don Domenico Cravero su “Esperienze e prospettive dell’AgriCura”, oltre alla degustazione di un piatto di cibo civile a cura degli agrichef.