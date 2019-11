La pasionaria del movimento No Tav Nicoletta Dosio rischia il carcere: "Non ho paura, in prigione troverò la solidarietà dei detenuti"

"Possono arrivare anche domattina, non ho paura di andare in carcere, non mi pento di quello che ho fatto". Cosí la pasionaria del movimento No Tav Nicoletta Dosio, condannata in via definitiva a 1 anno di carcere per aver preso parte, nel marzo 2012, a una manifestazione in Val di Susa.

A differenza degli undici compagni condannati (con pene comprese tra 1 e 2 anni), Dosio non ha chiesto misure alternative alla detenzione e quindi, come prevede la legge, da domattina potrebbe essere costretta a lasciare la sua abitazione di Bussoleno e andare in carcere. "So bene di non essere sola - spiega la militante, che stamattina ha manifestato con altri No Tav di fronte al tribunale di Torino - e anche in prigione troverò la solidarietà tra detenuti. Come scrisse Rosa Luxemburg dalla cella dove scontava la sua ferma opposizione alla guerra "mi sento a casa mia in tutto il mondo, ovunque ci siano nubi, e uccelli, e lacrime umane".

"Le condanne di oggi sono legate a fatti di natura dimostrativa e non violenta come, ad esempio, aver tenuto uno striscione durante una manifestazione, aver letto un comunicato o aver partecipato a cori durante un corteo. Sembra quasi sia stata introdotta l'aggravante di essere No Tav", ha commentato la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Francesca Frediani. "Gesti simbolici e di protesta sono stati, di fatto, considerati crimini. Nei prossimi anni potremmo quindi assistere a condanne simili per reati di questa natura. Una pesante limitazione della libertà di tutti i cittadini ad esprimere il proprio dissenso, un tentativo di intimorire quanti siano ancora intenzionati a portare avanti le giuste ragioni di opposizione all'opera, ritenendo che la questione non sia affatto chiusa. Esprimo la mia solidarietà ai condannati".