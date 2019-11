Nasce Feditalimprese Piemonte Donna. D'Alessandro: "Uno strumento a sostegno dell'imprenditoria femminile"

Sono oltre cinquanta le donne imprenditrici che si sono date appuntamento a Torino per brindare alla nascita di Feditalimprese Piemonte Donna, il ramo di Feditalimprese Piemonte dedicato all’imprenditoria femminile per sviluppare nuove strategie e trovare nuove occasioni e strumenti di networking.

"L'imprenditoria femminile rappresenta un'importante risorsa, in un mondo che è ancora a forte connotazione maschile. Ma sappiamo bene che le donne di oggi difficilmente aderiscono a nuove iniziative, se in esse non vi ritrovano un'utilità. Gli eventi in cui scambiarsi biglietti da visita sono insufficienti per creare delle relazioni. Per questo Feditalimprese Piemonte vuole venire incontro alle esigenze delle imprenditrici offrendo loro un luogo di incontro e confronto, in cui crescere apprendendo dalle esperienze di chi è seduta a fianco" spiega il segretario di Feditalimprese Piemonte Francesco D'Alessandro. Che aggiunge: "Le donne vogliono essere partecipi, vogliono prendersi i loro spazi e sfruttare tutte le risorse possibili per avere il successo che meritano nel mondo dell'imprenditoria".