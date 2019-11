In via Spazzapan riaprono i campi da volley, pallavolo, calcetto e beach volley

Il parco Di Vittorio si prepara a riaccogliere lo sport nell'area storicamente conosciuta dai ragazzi del quartiere come "i Pizzi". Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della piastra polivalente (adatta per partite calcetto, pallavolo e basket) e del campo da beach volley di via Spazzapan, per un contributo complessivo di circa 40 mila euro della Città di Torino. Un anno e mezzo di chiusura per rimettere in sesto le due zone da tempo deteriorate e soggette a diversi atti di vandalismo.

"Ringraziamo l'assessorato al verde per la collaborazione. Si tratta di un punto di aggregazione da sempre fondamentale per gli abitanti, soprattutto le giovani generazioni. Ora speriamo che torni a essere utilizzato tutto l'anno - ha commentato il vicepresidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano, che ha seguito i lavori assieme al coordinatore della sottocommissione allo sport Dario Pera -. Ora ci affidiamo alla coscienza dei suoi utilizzatori, sperando che ciascuno abbia la dovuta accortezza e mostri rispetto per due strutture completamente rimesso a nuovo, al servizio della cittadinanza".

I lavori si sommano così alle altre novità che hanno interessato il parco del Lingotto negli scorsi mesi, a cominciare dall'inaugurazione della nuova area giochi su via Donato Bachi con i fondi di AxTO, completamente accessibile anche ai bambini con disabilità.

Inoltre, in tutta l'area verde sono stati piantumati 60 nuovi alberi e sostituite diverse panchine. E la scorsa estate, lungo via Spazzapan, è stato necessario posizionare delle paratie con un varco ad altezza limitata che impedisce l'accesso ai van, onde evitare un nuovo stazionamento di nomadi come capitava in passato.