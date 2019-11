Torino, la denuncia di due militanti di destra: "Aggrediti sotto casa da 15 persone dei centri sociali"

Aggrediti sotto casa, da un gruppo di persone, due esponenti di Aliud Torino. A denunciare il fatto è la pagina Facebook della realtà di destra, che nelle scorse settimane ha aperto una sede in via Sestriere 9.

Responsabili del pestaggio, per Aliud Torino, "una quindicina di incappucciati riconducibili ai centri sociali torinesi". Una delle giovani vittime è ancora "ricoverato all’Ospedale Martini, dove sono in corso ulteriori accertamenti, avendo riportato una frattura nasale. L’altro è stato da poco dimesso con 5 giorni di prognosi. Ci aspettiamo l’unanime condanna e presa di distanza del mondo politico torinese dagli aggressori dei centri sociali", conclude la realtà di destra.

Secondo quanto riportato sul web i due "sono stati pedinati all'uscita dello spazio in Borgo San Paolo e raggiunti sotto casa di uno dei due, dove è partita l’aggressione con calci, pugni e spray al peperoncino. Ad uno dei due sono stati spaccati gli occhiali da vista. Al termine il monito: “Sparite da San Paolo o la prossima volta non potrete raccontarlo".

Ad Aliud è giunta la solidarietà dalla comunità piemontese di Forza Nuova: "Apprendiamo dell'infame aggressione subita dai ragazzi di Aliud, come comunità politica forzanovista piemontese siamo vicini agli aggrediti, non possiamo però denunciare che i centri sociali di Torino non si smentiscono mai, continuano ad usare i loro metodi da vigliacchi, aggredire due giovani ragazzi in 15 persone tra l'altro incappucciati".