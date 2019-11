Collegno: debutta "Pastorale", del giovane talento della Lavanderia Daniele Ninarello

Pastorale prende spunto da un aforisma del compositore americano Moondog: “Non ho intenzione di morire in 4/4!”. La Pastorale è l’altrove: è un luogo utopico in cui la natura spalanca la propria bellezza all’uomo; ma è anche uno spazio musicale in cui i corpi sono mossi insieme, nella luce. Adesività e contrappunto tra corpo e ritmo, tra segni e visioni intime che li hanno generati, sono gli elementi principali del sistema ritmico dell’opera.

Chiude la serata CLUB Unisono, un progetto pensato come luogo temporaneo in cui le persone si incontrano in un clima queer ed inclusivo. Un luogo in cui i corpi si mescolano e sconfinano continuamente verso altri corpi attraverso un compenetrarsi di linguaggi. Si fonda sulla volontà di abbattere l’idea di confine, promuovendo invece una continua condivisione: è un luogo inclusivo, dove non vogliono esistere etichette e definizioni di genere e dove si invitano tutti a spogliarsi dei pregiudizi, riportando il corpo a riflettere sul ballo come elemento di condivisione, e sullo scambio e il contagio come elementi di una identità liquida in continua trasformazione.