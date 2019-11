Monopattini, Appendino scagiona Bezzon: “Errore di mancato coordinamento, me ne assumo la responsabilità” [VIDEO]

Che qualcosa non abbia funzionato è evidente. Tra Giunta, sindaca e comandante Bezzon, le diverse posizioni e i botta e risposta a distanza avevano alimentato un malumore evidente nella gestione del caso monopattini. Appendino ha quindi analizzato le ragioni che hanno portato alla frattura, poi ricomposta: “Ieri ho espresso la massima fiducia nei confronti dell’assessore Lapietra, non è una contrapposizione tra due soggetti. E’ una sperimentazione che non ha funzionato per una mancanza di coordinamento di cui mi assumo la responsabilità, spero possa essere una lezione per tutti e soprattutto per me. Lavorerò per creare un clima di fiducia reciproco”.