Tour operator dalla Cina alla scoperta di Torino

Prosegue la promozione di Torino sul mercato cinese, il primo mercato turistico al mondo. A tal fine Turismo Torino e Provincia sta partecipando, oggi giovedì 14 novembre, al workshop “China Visitors Summit” presso l'Hotel Sheraton di Milano Malpensa.

Trattasi di una due giorni di incontri BtoB tra oltre 130 operatori del turismo cinese e più di 100 operatori turistici internazionali provenienti da 26 differenti Paesi con oltre 7000 appuntamenti. Presente anche il Torino Outlet Village e Allegroitalia Hotel & Condo, gruppo alberghiero con 15 strutture su scala nazionale fra cui l’albergo 5 Stelle Lusso Torino Golden Palace.

A seguito del workshop oltre 100 tour operator cinesi giungeranno a Torino nella giornata di domani, venerdì 15 novembre, per scoprire la città.

“In Italia l’anno scorso ci sono stati circa 2,1 milioni di cinesi - sottolinea Daniela Broglio, Direttore di Turismo Torino e Provincia – confermando l’Italia tra le prime destinazioni europee per gli arrivi cinesi. Non potevamo quindi perdere l’occasione di portare sul nostro territorio gli operatori cinesi presenti al workshop in collaborazione con il Torino Outlet Village; crediamo sia fondamentale far breccia sul mercato cinese al fine di essere programmati nei loro cataloghi essendo Torino una destinazione molto attrattiva oltre che ideale per scambi culturali e sociali”.

Venerdì 15 novembre alle ore 10 la delegazione sarà accolta al Torino Outlet Village di Settimo Torinese per una mattinata di shopping.

Come sottolinea Luca Frigeri, Direttore di Torino Outlet Village: “Torino Outlet Village si è dimostrato da sempre un grande sostenitore del proprio territorio, della cultura e dei talenti intraprendendo partnership con enti ed associazioni locali. Ci teniamo a ringraziare Turismo Torino e Provincia per questa grandissima opportunità. Il mercato orientale rappresenta una fetta importante del nostro business. Studiamo e sviluppiamo servizi ad hoc per i nostri ospiti cinesi ed è per noi un grandissimo onore poter accogliere, grazie a questa partnership con Turismo Torino e Provincia, la delegazione di tour operator cinesi in visita nel nostro capoluogo.”

A seguire è prevista la presentazione della destinazione a cura di Turismo Torino e Provincia e dei due partner, Torino Outlet Village e Hotel Golden Palace, presso il Museo Nazionale del Risorgimento, con pranzo. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta del centro storico cittadino con cena conclusiva all’hotel Golden Palace.