Da Torino al Burundi, la solidarietà viaggia sulle sette note

Sabato 16 novembre alle ore 21, nella di Chiesa Santa Rosa da Lima in Via Bardonecchia 85 a Torino, l’Associazione per la Cooperazione Missionaria (AS.CO.M.) presenta Un mondo di musica, un viaggio immersivo e sonoro alla scoperta dei generi musicali tradizionali di tutto il mondo. Dall’Inghilterra con Scarborough Fair al Brasile con Mas Que Nada, dal Giappone con Forbidden Colours alla Nuova Zelanda con Kia Hora Te Marino, passando per l’America di Duke of Ellington (The creole love call) e Leonard Cohen (Hallelujah). E ancora Polinesia, Giamaica, Kenia, Rodesia, Scozia, Finlandia e Argentina, per un percorso tocca tutti i cinque continenti, esplorando generi come tango, canti tribali, polka, haka, calipso e tanti altri, sempre eseguiti a cappella o con leggere percussioni, il tutto con uno stile teatrale e gioioso.