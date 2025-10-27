San Salvario Emporium: il mercato del design e dell'artigianato indipendente torna in piazza Madama Cristina

Nel cuore di Torino nella settimana dedicata all’arte contemporanea, domenica 2 novembre piazza Madama Cristina si accende con una nuova edizione di San Salvario Emporium, il market che da dodici anni celebra il talento indipendente, l’artigianato e il design.



In occasione di uno dei momenti più vivaci dell’anno per la città, il market diventa parte del grande mosaico creativo che attraversa Torino: tra i banchi di artigianɜ e maker troverai collezioni che uniscono ricerca, estetica e sperimentazione — abiti, accessori, oggetti e opere che raccontano il dialogo costante tra tradizione e contemporaneità.

San Salvario Emporium si conferma così uno spazio aperto e in movimento, dove arte e quotidianità si incontrano, e dove ogni edizione è un invito a vivere la piazza come luogo di scoperta, comunità e ispirazione condivisa.