Renzi a Torino: "Non sono un fan dei 5 Stelle, Torino con Appendino va peggio di prima" [VIDEO]

"Ma per piacere! Abbiamo fatto nascere questo governo per tutti i problemi che sappiamo per evitare che il Paese andasse verso i pieni poteri a Salvini e uscisse dall'Euro. Ora l'obiettivo è lavorare e buttare giù le tasse".

Matteo Renzi arriva al Principi di Piemonte di Torino e mette le cose in chiaro. "Certo per me fare un accordo con i Cinque Stelle è complicato, ne ho sempre contestato l'azione. Torino, con tutto il rispetto per il sindaco, dimostra che con il M5S le cose vanno peggio di prima. Non sono un fan dei Cinque Stelle, ma tra andare a sbattere e fare un governo di emergenza, abbiamo scelto il governo di emergenza. Con Zingaretti? Nessuna polemica, davvero".

Intanto, la tappa nell'hotel rinnovato del centro di Torino servirà ad avere il polso della situazione a livello economico. "Incontro imprenditori e associazioni di categoria locali: nei giorni scorsi mi hanno scritto una lettera in cui si dicevano preoccupati e ho deciso di vederli", dice l'ex premier ed ex segretario del Partito democratico.

Tema caldo, anche con i commensali e per Torino e il Piemonte, le infrastrutture: "Dobbiamo sbloccare i lavori, ci sono moltissime risorse da liberare".