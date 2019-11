Cover Diffusion a Restructura: un mondo di soluzioni per l’edilizia leggera

Cover Diffusion è un progetto ambizioso che nasce da una riflessione importante: il lavoro impegna oltre 10 ore del nostro tempo quotidiano, diventa così fondamentale, ricreare sul lavoro un ambiente reciproco di stima e simpatia in modo da trasferirlo a nostra volta a tutti coloro che hanno il piacere di visitare i punti vendita.

Il colore è emozione, ed è compito di Cover Diffusion trasferire queste emozioni ai clienti.

Michele Palumbo “A Restrucura vogliamo portare l'armonia e la cultura per l’ambiente di casa e in ogni area professionale occorre ricevere il supporto di uno specialista. Noi scegliamo i migliori specialisti, li testiamo e li mettiamo a disposizione del Cliente per avere soluzioni soddisfacenti e affidabili.”

Ancora Palumbo “Questa è Cover Diffusion, venite a trovarci, ci rivolgiamo a tutti colori che hanno un problema nell'ambito della casa. Dove siamo? Cercateci e poi capirete il perchè di tutto questo mistero”

E allora, non rimane che mettersi alla ricerca di Cover Diffusion per scoprire l’accoglienza e le atmosfere dei punti vendita messe in campo con professionalità oltre a tutto il supporto che è possibile fornire per ogni esigenza cantieristica e di edilizia leggera.