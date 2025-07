Una biblioteca degli oggetti per prendere in prestito attrezzi e materiali: nasce l'Emporio Fai da Noi alla Portineria di Borgo San Paolo

Trapano, smerigliatrice, aspiratore, pennelli, secchiello, carriola, rastrello. Non è il catalogo di Leroy Merlin, ma quasi: sono gli attrezzi della biblioteca degli oggetti della Portineria di comunità di Borgo San Paolo. Il progetto "Emporio Fai da Noi" di Leroy Merlin punta a creare luoghi di condivisione di materiali, attrezzi, arnesi, creando modelli di economia circolare e aiutando chi potrebbe averne bisogno.

Oggetti selezionati da residenti e associazioni

Gli oggetti richiesti a Leroy Merlin sono stati selezionati da residenti del quartiere ma anche dal coinvolgimento di associazioni e scuole dei dintorni, che potranno usufruire degli arnesi. Quelli per il giardinaggio, inoltre, possono essere utilizzati all'interno della Portineria, che metterà a disposizione 4 spazi orto da prendere in concessione per chi vorrà, oltre a due da lasciare alle scuole. Per accedere al prestito degli oggetti serve la Carta Abitante che, col costo di 10 euro l'anno, fa accedere a tutti i servizi offerti dalle Portinerie di Comunità.

La nuova biblioteca degli oggetti di Torino è stata presentata nell'ambito del Festival delle Culture Popolari in svolgimento in questi giorni in città. Il Festival - organizzato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare - è giunto alla sua 20esima edizione e quest'anno si sta svolgendo nelle Portinerie di Comunità di Porta Palazzo, di Borgo San Paolo e al centro culturale Fondo Tullio De Mauro. Fino al 6 luglio offre incontri, workshop, spettacoli artistici e musicali con al centro il tema dell'attivazione delle comunità.

Gli appuntamenti in programma il 4-5-6 luglio

Domani, venerdì 4 luglio, in programma un laboratorio artigianale per costruire quadernini e segnalibri, e il concerto dell'ensemble di musica grika "Ghetonia". Sabato 5 luglio una cena collettiva con diverse comunità, alla Portineria di Borgo San Paolo e a seguire danze, teatro e musica occitana con Simone Lombardo e Dino Tron. Infine, domenica 6 luglio, un torneo di calcio sociale al Parco Braccini, uno swap party di abiti sportivi, un laboratorio di scrittura poetica popolare con Benedetta Pisani e, per concludere, il festeggiamento dei 5 anni di Rete delle Portinerie di comunità.

Il programma completo sul sito Rete Italiana di Cultura Popolare: https://www.reteitalianaculturapopolare.org/festival-delle-culture-popolari/edizione-2025.html