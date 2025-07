Beinasco scommette sul lavoro: inaugurata la nuova sede del CIOFS-FB

La nuova Beinasco decide di scommettere su lavoro e formazione professionale. Nei giorni scorsi è stata inaugurata la nuova sede del CIOFS-FB, polo per la formazione professionale.

Cannati: "Rispondere alle esigenze reali"

La struttura in realtà era aperta già da qualche mese, ma si è deciso un taglio del nastro ufficiale, alla presenza del vicepresidente della Regione Piemonte (e assessore al Lavoro) Elena Chiorino. Il CIOFS-FB opera in svariati ambiti, con un occhio a tutto ciò che è moderno e tecnologico, per "poter formare, attraverso percorsi pensati per rispondere alle reali esigenze del mondo del lavoro, i giovani del territorio", come ha spiegato il sindaco Daniel Cannati.

Nuovi spazi anche per il Polo del Lavoro

In più, la Città ha deciso di mettere a disposizione un nuovo locale per ampliare il Polo del Lavoro di viale Risorgimento, integrandolo con nuovi servizi di orientamento, bilancio delle competenze e accompagnamento al lavoro. "Un’area industriale dismessa diventa uno spazio di crescita e formazione, è il simbolo di una città che cambia e costruisce il futuro trasformandosi", ha aggiunto Cannati.

"Stiamo continuando a lavorare per costruire la Beinasco del futuro, in sinergia con tante eccellenze del nostro territorio, fornendo opportunità per tutti e non sussidi", ha concluso il primo cittadino.