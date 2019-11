Ferrero al tavolo Cavallerizza con gli occupanti: la minoranza chiede la revoca della vicepresidenza, Rosso e Lavolta non firmano

Revocare la delega di vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino a Viviana Ferrero . La proposta arriva dal capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, per la partecipazione di Ferrero al tavolo in Prefettura sulla Cavallerizza Reale come rappresentante degli occupanti.

"Mi stupisce ancora di più che il mio successore nel ruolo di Vice Presidente Vicario, Enzo Lavolta, abbia deciso di non firmare questo atto. Non vorrei che questa rinuncia fosse l’ennesima prova dell’intenzione da parte di una componente del PD di mantenere buoni rapporti con i Cinque Stelle in vista di una possibile futura alleanza, scenario per noi Moderati – invece – del tutto inaccettabile" conclude il capogruppo dei Moderati.